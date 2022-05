Fiorentina, Tenerani: “Torreira situazione molto contorta” (Di venerdì 27 maggio 2022) Fiorentina, Tenerani- A TmW radio ha parlato il giornalista in questione Tenerani che ha parlato della Fiorentina, ma non solo ad oggi. LE SUE PAROLE Ibrahimovic, operazione ok ma 7-8 mesi di prognosi. Tornerà a giocare? “Quando si parla di lui, si parla di qualcosa fuori dalla norma. E’ lui che deve decidere. Certo, verrebbe da dire finiamola qui, ma se lui se la sente non lo fermi. Le eccezioni una volta erano i portieri, oggi invece diversi attaccanti arrivano a 40 anni. Se è un segnale della decadenza del nostro campionato non lo so, però sono sorpreso da questo”. Fiorentina, che succede con Torreira e Italiano? “Torreira è una vicenda inspiegabile, finchè non ci forniscono una versione comprensibile. C’è un riscatto di 15 milioni in varie tranche, forse la ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 27 maggio 2022)- A TmW radio ha parlato il giornalista in questioneche ha parlato della, ma non solo ad oggi. LE SUE PAROLE Ibrahimovic, operazione ok ma 7-8 mesi di prognosi. Tornerà a giocare? “Quando si parla di lui, si parla di qualcosa fuori dalla norma. E’ lui che deve decidere. Certo, verrebbe da dire finiamola qui, ma se lui se la sente non lo fermi. Le eccezioni una volta erano i portieri, oggi invece diversi attaccanti arrivano a 40 anni. Se è un segnale della decadenza del nostro campionato non lo so, però sono sorpreso da questo”., che succede cone Italiano? “è una vicenda inspiegabile, finchè non ci forniscono una versione comprensibile. C’è un riscatto di 15 milioni in varie tranche, forse la ...

Advertising

TMW_radio : #Maracanà ??? Mario Tenerani: «Torreira è una vicenda inspiegabile, così come quella di Italiano. Commisso è stato… - GDardanelli : @AndreaBeneforti Io, da tifoso della Fiorentina e non suo o di Tenerani, lo capisco meno. Mi piacerebbe avere un Pr… - FelicityTronch : I Tenerani ha preso 10 anche a questo giro. I fiorentini come lui non si sono presentati per acquistare la Fiorenti… - CNSTLorenz : Anichini Petri Bocci Basile Tenerani Calamai Masini Cellini e company .. SUCATECELO ! #Fiorentina… -