Fiorentina Italiano, a giugno incontro con la società… e quella clausola da 10 milioni (Di venerdì 27 maggio 2022) La Fiorentina e Italiano si incontreranno per parlare di futuro: a giugno la chiacchierata e quella clausola diventa un rebus La Fiorentina e Italiano dovranno incontrarsi a giugno per capire il futuro. Intanto La Nazione fa il punto sulla situazione del tecnico e sul rebus della clausola da 10 milioni sul contratto dell’allenatore. I viola in estate al momento di prendere Italiano hanno fatto firmare al tecnico un contratto con una penale di 10 milioni in caso di rescissione anticipata rispetto alla durata dell’accordo. Anche volendo andarsene la cifra è elevata da pagare sia per accasarsi altrove e sia per Italiano stesso. L’8 giugno ci sarà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Lasi incontreranno per parlare di futuro: ala chiacchierata ediventa un rebus Ladovranno incontrarsi aper capire il futuro. Intanto La Nazione fa il punto sulla situazione del tecnico e sul rebus dellada 10sul contratto dell’allenatore. I viola in estate al momento di prenderehanno fatto firmare al tecnico un contratto con una penale di 10in caso di rescissione anticipata rispetto alla durata dell’accordo. Anche volendo andarsene la cifra è elevata da pagare sia per accasarsi altrove e sia perstesso. L’8ci sarà ...

