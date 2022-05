FIFA 22 TOTS LIGUE 1 – SQUADRA DELLA STAGIONE (Di venerdì 27 maggio 2022) Venerdì 27 maggio EA Sports ha annunciato il TOTS DELLA LIGUE 1, la SQUADRA DELLA STAGIONE del campionato francese! A differenza di quanto accaduto con i TOTS precedenti in questo caso, così come accadrà probabilmente anche con la Serie A, non ci sono stati candidati e votazioni ed il “Team of the Season” è stato scelto direttamente da EA Sports. Questa l’immagine pubblicata sui canali social Di seguito la lista dei giocatori che fanno parte del TOTS DELLA LIGUE 1, disponibili nei pacchetti fino alle 19 del 3 giugno Mbappè (97) Messi (97) Neymar (96) Marquinhos (95) Ben Yedder (95) Paquetà (94) Tchouameni (94) Nuno Mendes (93) Payet (93) Terrier (92) Fofana (92) Guendouzi (91) Saliba (91) Clauss ... Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 27 maggio 2022) Venerdì 27 maggio EA Sports ha annunciato il1, ladel campionato francese! A differenza di quanto accaduto con iprecedenti in questo caso, così come accadrà probabilmente anche con la Serie A, non ci sono stati candidati e votazioni ed il “Team of the Season” è stato scelto direttamente da EA Sports. Questa l’immagine pubblicata sui canali social Di seguito la lista dei giocatori che fanno parte del1, disponibili nei pacchetti fino alle 19 del 3 giugno Mbappè (97) Messi (97) Neymar (96) Marquinhos (95) Ben Yedder (95) Paquetà (94) Tchouameni (94) Nuno Mendes (93) Payet (93) Terrier (92) Fofana (92) Guendouzi (91) Saliba (91) Clauss ...

