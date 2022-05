FIFA 22: Obiettivo DANTE TOTS (Di venerdì 27 maggio 2022) Scopri come completare l’Obiettivo DANTE TOTS rilasciato nel corso della 6° stagione di FIFA 22 in occasione del rilascio del TOTS della Ligue 1 DANTE TOTS Premio Finale: x1 DANTE TOTS (Non scambiab.) Scadenza: 3 giugno Obiettivi e premi SEGNANE 15Segna 15 gol in Amichevoli FUT Live: Formazione Ligue 1.x1 PACCHETTO ORO (Non scambiab.)x1 GETTONE SCAMBI TOTS IANDOLO CI PENSA DANTEFornisci 4 assist con i difensori in Amichevoli FUT Live: Formazione Ligue 1.x1 GIO. RARO VAL. 75+ O SUPERIORE (Non scambiab.) VINCINE 4Vinci 4 partite in Amichevoli FUT Live: Formazione Ligue 1.x1 PACCHETTO ORO PREMIUM (Non scambiab.) SERIE DI GOLSegna in 10 partite differenti Amichevoli FUT Live: ... Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 27 maggio 2022) Scopri come completare l’rilasciato nel corso della 6° stagione di22 in occasione del rilascio deldella Ligue 1Premio Finale: x1(Non scambiab.) Scadenza: 3 giugno Obiettivi e premi SEGNANE 15Segna 15 gol in Amichevoli FUT Live: Formazione Ligue 1.x1 PACCHETTO ORO (Non scambiab.)x1 GETTONE SCAMBIIANDOLO CI PENSAFornisci 4 assist con i difensori in Amichevoli FUT Live: Formazione Ligue 1.x1 GIO. RARO VAL. 75+ O SUPERIORE (Non scambiab.) VINCINE 4Vinci 4 partite in Amichevoli FUT Live: Formazione Ligue 1.x1 PACCHETTO ORO PREMIUM (Non scambiab.) SERIE DI GOLSegna in 10 partite differenti Amichevoli FUT Live: ...

