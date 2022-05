Festival di Cannes 2022, i look da favola delle star (e gli scivoloni) (Di venerdì 27 maggio 2022) L’evento glam più atteso dell’anno è arrivato! C’è il Met Gala (QUI il meglio e il peggio del 2022), ci sono gli Oscar ma nulla batte la magia del Festival di Cannes. Dopo lo stop del 2020 e lo slittamento a luglio nel 2021, la manifestazione si riprende le sue tradizionali settimane di maggio. Sono tante le star che brillano sulla Croisette, con i loro abiti da favola e gioielli principeschi. Non mancano però gli scivoloni: ecco il meglio e il peggio di questa edizione. Decima serata Bella Hadid in biancoNella decima serata del Festival di Cannes brillano le stelle italiane. Mariasole Pollio splende sul red carpet con un abito cangiante color bronzo di Roberto Cavalli. Capelli raccolti e gioielli Salvini per l’attrice e conduttrice tv. Passiamo a ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 27 maggio 2022) L’evento glam più atteso dell’anno è arrivato! C’è il Met Gala (QUI il meglio e il peggio del), ci sono gli Oscar ma nulla batte la magia deldi. Dopo lo stop del 2020 e lo slittamento a luglio nel 2021, la manifestazione si riprende le sue tradizionali settimane di maggio. Sono tante leche brillano sulla Croisette, con i loro abiti dae gioielli principeschi. Non mancano però gli: ecco il meglio e il peggio di questa edizione. Decima serata Bella Hadid in biancoNella decima serata deldibrillano le stelle italiane. Mariasole Pollio splende sul red carpet con un abito cangiante color bronzo di Roberto Cavalli. Capelli raccolti e gioielli Salvini per l’attrice e conduttrice tv. Passiamo a ...

vogue_italia : Il glam rock dei Måneskin (in total Gucci) conquista il Festival di Cannes per la premiere del film Elvis, e non av… - luckyredfilm : State seguendo il racconto della permanenza al @Festival_Cannes di @hkoreeda, regista di #Broker? Proprio qui vinse… - WeCinema : Hanno scalato le vette della musica mondiale raggiungendo un successo planetario. E a proposito di cinema... la lo… - vaniatoni2 : #27maggio 1956 nasce #GiuseppeTornatore Regista, sceneggiatore, produttore, nel suo palmares può vantare 1 Golden… - WeCinema : Gli ultimi photocall di questa ed. del @Festival_Cannes! ??????? Iniziamo con il regista di 'Close' Lukas Dhont e i… -