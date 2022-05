Festival della Parola, il termine “ostinazione” al centro della nona edizione. Grasso la dedica a Falcone: “Era di una forza e tenacia proverbiali” (Di venerdì 27 maggio 2022) Torna “in presenza” dal 2 al 5 giugno 2022 a Chiavari, Genova, Il Festival della Parola ormai arrivato alla sua nona edizione. Organizzato dal Comune di Chiavari e patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, prodotto dall’associazione Le Muse Novae, il Festival quest’anno ruota attorno alla Parola “ostinazione”. “Perché bisogna essere ostinati e qualche volta anche un po’ testardi per vivere (meglio), combattere (ogni istante) e credere (sempre) che domani sarà, dopotutto, solo un altro giorno. Pieno di meraviglia, bellezza, coraggio e poesia”, si legge nel comunicato dell’evento. Quest’anno il premio Ambasciatore della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Torna “in presenza” dal 2 al 5 giugno 2022 a Chiavari, Genova, Ilormai arrivato alla sua. Organizzato dal Comune di Chiavari e patrocinato dal MinisteroCultura, Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, prodotto dall’associazione Le Muse Novae, ilquest’anno ruota attorno alla”. “Perché bisogna essere ostinati e qualche volta anche un po’ testardi per vivere (meglio), combattere (ogni istante) e credere (sempre) che domani sarà, dopotutto, solo un altro giorno. Pieno di meraviglia, bellezza, coraggio e poesia”, si legge nel comunicato dell’evento. Quest’anno il premio Ambasciatore...

Advertising

luckyredfilm : State seguendo il racconto della permanenza al @Festival_Cannes di @hkoreeda, regista di #Broker? Proprio qui vinse… - WeCinema : Hanno scalato le vette della musica mondiale raggiungendo un successo planetario. E a proposito di cinema... la lo… - elenabonetti : Felice di aver ritrovato questa mattina in Vaticano gli amici del Festival della Dottrina Sociale per la presentazi… - fortedibard : Il Forte di Bard a BorgoLibri, il festival della letteratura in corso a Borgofranco d’Ivrea, per presentare le pubb… - ilfattovideo : Festival della Parola, il termine “ostinazione” al centro della nona edizione. Grasso la dedica a Falcone: “Era di… -