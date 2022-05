Festa Roma, la Procura Figc apre un’indagine: il club giallorosso è stato deferito (Di venerdì 27 maggio 2022) La Roma ha raggiunto un risultato veramente importante, i giallorossi sono riusciti ad alzare la Conference League. La finale di Tirana si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie al gol realizzato da Zaniolo. Al fischio finale si è registrata la grande Festa, in campo e sugli spalti. Anche all’Olimpico i supporter giallorossi si sono scatenati, l’entusiasmo ha raggiunto livelli altissimi sul bus scoperto. In particolar modo ha fatto molto discutere lo striscione contro la Lazio: “Tirana una brutta aria” e i cori di sfottò dei tifosi contro Zaccagni con riferimento alla relazione del passato tra Zaniolo e Chiara Nasti, attuale compagna del calciatore biancoceleste. La Procura della Federcalcio ha deciso di aprire un’indagine sull’atteggiamento dei calciatori della Roma durante la Festa ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 27 maggio 2022) Laha raggiunto un risultato veramente importante, i giallorossi sono riusciti ad alzare la Conference League. La finale di Tirana si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie al gol realizzato da Zaniolo. Al fischio finale si è registrata la grande, in campo e sugli spalti. Anche all’Olimpico i supporter giallorossi si sono scatenati, l’entusiasmo ha raggiunto livelli altissimi sul bus scoperto. In particolar modo ha fatto molto discutere lo striscione contro la Lazio: “Tirana una brutta aria” e i cori di sfottò dei tifosi contro Zaccagni con riferimento alla relazione del passato tra Zaniolo e Chiara Nasti, attuale compagna del calciatore biancoceleste. Ladella Federcalcio ha deciso di apriresull’atteggiamento dei calciatori delladurante la...

