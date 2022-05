Ferrari da urlo a Montecarlo | ma è solo venerdì Verstappen si nasconde | Leclerc punta la pole

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 maggio 2022) E’ tornata la. O meglio, non se ne è mai andata, ma tra Imola, Miami e soprattutto Barcellona, il morale era sceso vertiginosamente. La macchina, però, va alla grande e non ha mai smesso di farlo, e su un circuito completamente diverso da quello di Montmelò, su una pista cittadina dal fascino old style e dalla guidabilità pari a zero, è ancora una volta la macchina in livrea rossa a fare la differenza e a monopolizzare i primi posti nelle libere del. Charlessi prende tutto, miglior tempo nelle FP1, miglior tempo nelle FP2. D’altronde, gioca in casa, ed è qui che deve spezzare un’incredibile maledizione per la quale non ha nemmeno mai visto la bandiera a scacchi. Un po’ come accaduto cinque giorni fa in Spagna, ma moltiplicato per sette anni da quando gareggia tra serie minori e il Circus. L’anno scorso la ...