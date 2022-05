Federica Calemme risponde ad una critica di una fan | ecco il motivo FOTO

(Di venerdì 27 maggio 2022)ad unadi una fan e condivide un piccolo sfogo su Instagram:ilLa modella partenopeaè entrata negli ultimi mesi dentro la Casa del Grande Fratello Vip. E’ stata catapultata in corsa nel noto reality show di Canale 5 e la sua permanenza dentro la Casa è durata purtroppo poco tempo. Durante la sua esperienza ha fatto breccia nel cuore del giovane imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. I due ex gieffini anche fuori dal reality show hanno proseguito la loro storia d’amore che va sempre di più a gonfie vele.e Gianmaria sono molto riservati. Entrambi spesso quando sono insieme e si godono interi weekend e serate speciali condividono piccolissimi dettagli sui ...

Advertising

ritapusceddu3 : RT @doveaiparioli: grazie federica calemme ora potrò usare le tue perle di saggezza #jerù - iamamexal : RT @doveaiparioli: grazie federica calemme ora potrò usare le tue perle di saggezza #jerù - iamamexal : RT @essesmileoff: Federica Calemme signori #jeru - Karencorallo : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Federica Calemme sbrocca di fronte all’ennesima insinuazione sul suo rapporto con Gianmaria Antinolfi #gianfede h… - IsaeChia : #GfVip 6, Federica Calemme sbrocca di fronte all’ennesima insinuazione sul suo rapporto con Gianmaria Antinolfi… -

Isa e Chia

... altro uomo d'affari noto ai più per la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato l'attuale fidanzata. Neri ha instaurato un bel rapporto con ...è finita nel mirino della principessina etiope Clarissa Selassié per le sue dichiarazioni rilasciate in merito alla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié, meglio conosciuta ... Gf Vip, Federica Calemme sbrocca sui social | Isa e Chia La modella partenopea Federica Calemme è entrata negli ultimi mesi dentro la Casa del Grande Fratello Vip. E’ stata catapultata in corsa nel noto reality show di Canale 5 e la sua permanenza dentro la ...Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti e innamorati durante l’ultima edizione del Gf Vip, anche se la scintilla è scattata ufficialmente solo quando i due ex gieffini si sono ...