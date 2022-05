Febbre, come abbassarla senza Tachipirina? I 3 rimedi naturali (Di venerdì 27 maggio 2022) Se hai la Febbre lieve non serve ricorrere alla Tachipirina per forza. Ci sono 3 rimedi naturali casalinghi che puoi prendere in considerazione per aiutarti a mantenere in forma e sfebbrato. Per chi ha Febbre molto alta è normale e lecito prendere l’ibuprofene o il paracetamolo come la popolarissima Tachipirina che è un antipiretico. Tutti questi medicinali sono utili per abbassare la temperatura del corpo. Ma se la tua Febbre è lieve è possibile agire con alcuni rimedi naturali casalinghi che possono aiutarti a domare la temperatura. fonte foto: AdobeStockLa Tachipirina è un ottimo farmaco per far abbassare la Febbre e tutti noi abbiamo in casa almeno una scatola ... Leggi su chenews (Di venerdì 27 maggio 2022) Se hai lalieve non serve ricorrere allaper forza. Ci sono 3casalinghi che puoi prendere in considerazione per aiutarti a mantenere in forma e sfebbrato. Per chi hamolto alta è normale e lecito prendere l’ibuprofene o il paracetamolola popolarissimache è un antipiretico. Tutti questi medicinali sono utili per abbassare la temperatura del corpo. Ma se la tuaè lieve è possibile agire con alcunicasalinghi che possono aiutarti a domare la temperatura. fonte foto: AdobeStockLaè un ottimo farmaco per far abbassare lae tutti noi abbiamo in casa almeno una scatola ...

Advertising

Greenpeace_ITA : Il mare ha la febbre: lo confermano i dati del progetto #MareCaldo. L’aumento delle temperature fa morire i “corall… - NAMYFX7 : qscoltqndo i dream come se fosser9 una twchipirijq contro lq febbre a 1uadi 40 - sedmagis : Perché continuo a dubitare che quelle centinaia e forse migliaia di partite che ho giocato fossero davvero partite… - AnnaMariaDeFalc : @incostante_enza Lorenzo e Diego con febbre alta: come ti sembra? ?????????? - Enzo13Vivo : @MediasetTgcom24 Esattamente come per il covid, più tamponi farlocchi più casi. Ora si cercano le persone con due v… -