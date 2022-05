Falsi vaccini anti Covid alla Fiera, arrestati medico in pensione e segretaria (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono stati arrestati a Palermo la segretaria di uno studio di medicina di base del capoluogo e un medico in pensione con l’accusa di corruzione, falso ideologico e peculato per aver fatto finta di aver somministrato le dosi di vaccino anti-Covid alla Fiera del Mediterraneo. La misura è scattata nella notte su delega della Procura, Digos e della Questura di Palermo. “Sono accusati – spiegano dalla Questura – di aver fatto da mediatori nell’ambito di accordi corruttivi, finalizzati alle false vaccinazioni anti Covid, riguardanti diversi soggetti, per i quali, nei mesi scorsi, sono stati fermati e poi sottoposti a misure custodiali un’infermiera addetta al citato hub e due ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono statia Palermo ladi uno studio di medicina di base del capoluogo e unincon l’accusa di corruzione, falso ideologico e peculato per aver fatto finta di aver somministrato le dosi di vaccinodel Mediterraneo. La misura è scattata nella notte su delega della Procura, Digos e della Questura di Palermo. “Sono accusati – spiegano dQuestura – di aver fatto da mediatori nell’ambito di accordi corruttivi, finalizzati alle false vaccinazioni, riguarddiversi soggetti, per i quali, nei mesi scorsi, sono stati fermati e poi sottoposti a misure custodiali un’infermiera addetta al citato hub e due ...

