F1 | impazza il mercato piloti | Mick Schumacher in Aston Martin al posto di Vettel nel 2023?

(Di venerdì 27 maggio 2022) La stagione di Formula 1 deve ancora entrare nel vivo, ma ilinizia già a far sentire la propria voce. Bloccati, almeno sulla carta, i sedili principali, qualcosa si comincia a muovere nelle scuderie di metà schieramento; un’indiscrezione parlerebbe, secondo il portale Motorsport.com, di un’eventuale addio di Sebastianall’e, in generale, al circus. Vincitore di quattro titoli mondiali con la Red Bull tra il 2010 ed il 2013, il trentaquattrenne nativo di Heppenheim starebbe meditando di chiudere la sua esperienza nella massima categoria. Pochi, troppo pochi al momento i risultati ottenuti con la scuderia britannica, con soli quattro punti conquistati in questo 2022 (Frutto di un ottavoad Imola) ed un secondoa Baku la ...

OA_Sport : Mick Schumacher potrebbe aver attratto su di sé l'interesse dell'Aston Martin in vista del 2023 - chrisatlos : Perez ora impazza sul mercato e farà follie tipo Barça post Neymar -

