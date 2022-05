F1 GP Monaco, Wolff: “Ho cenato con Allegri, abbiamo parlato di Abu Dhabi. Hamilton non lo supererà mai” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Sai, ieri ho cenato con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. E lui ha iniziato la conversazione dicendo ‘Nessuno di noi può credere a quello che ti è successo ad Abu Dhabi!’. E io: ‘Nessuno può farlo’. È ancora così surreale. E una cosa che resterà per sempre con Lewis. Non la supererà mai”. Lo ha detto il team principal della Mercedes, Toto Wolff, dopo le libere del GP di Monaco a Montecarlo parlando di quello che è accaduto ad Abu Dhabi lo scorso anno. Wolff ha confermato che non ci sono prime e seconde guide nel team: “Al cento per cento li facciamo correre. Fino a quando un pilota non è matematicamente fuori dai giochi, non faremo una chiamata del genere. A Imola è stato il punto più basso della squadra, con ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) “Sai, ieri hocon l’allenatore della Juventus, Massimiliano. E lui ha iniziato la conversazione dicendo ‘Nessuno di noi può credere a quello che ti è successo ad Abu!’. E io: ‘Nessuno può farlo’. È ancora così surreale. E una cosa che resterà per sempre con Lewis. Non lamai”. Lo ha detto il team principal della Mercedes, Toto, dopo le libere del GP dia Montecarlo parlando di quello che è accaduto ad Abulo scorso anno.ha confermato che non ci sono prime e seconde guide nel team: “Al cento per cento li facciamo correre. Fino a quando un pilota non è matematicamente fuori dai giochi, non faremo una chiamata del genere. A Imola è stato il punto più basso della squadra, con ...

