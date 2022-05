F1 GP Monaco 2022 | Verstappen | “Siamo indietro rispetto alla Ferrari”

(Di venerdì 27 maggio 2022) “Nel complesso abbiamo provato varie cose nella macchina per capirne il comportamento. Sono più contento delle prime prove libere che delle seconde. Se dovessimo trovare bilanciamento potremmo fare dei tempi migliori. Ma per essere lì con ledovremo recuperare parecchio. Sicuramente analizzeremo ancora qualcosa. La pista? Si sente il peso, le monoposto vanno un po’ più lente e la cosa più difficile è la visibilità”. Lo ha detto Max, pilota della Red Bull, dopo le prove libere del venerdì del Gran Premio di. SportFace.

Ferrari chiude nel migliore dei modi il venerdì di Montecarlo e firma un incoraggiante uno - due al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, settimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Segnali molto importanti per la scuderia di Maranello soprattutto ... I piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno... Nuovo duello con le Red Bull Dietro le rosse, le Red Bull di Sergio Perez (+0"379) e Max Verstappen (+0"447). Anche a Monaco si prefigura una lotta tra i due sfidanti del Mondiale, a giudicare da ...