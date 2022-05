Ewan McGregor è Obi-Wan Kenobi di nuovo nella serie Disney+ | “Un uomo solo che ha perso la fede”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 27 maggio 2022)è tornato a vestire i panni di Obi-Wandiciassette anni dopo l’Episodio III della saga di Star Wars, La vendetta dei Sith. Nell’incontro stampa, l’attore scozzese ci ha raccontato il lungo processo che lo ha portato dinel ruolo iconico del Maestro Jedi, visto l’ultima volta lottare contro il suo ex pupillo Anakin Skywalker, passato al Lato Oscuro della Forza. “Tutto è scaturito da due cose: mi è stato chiesto un sacco di volte, alla fine di ogni intervista mi domandavano se avessi fatto un sequel di Trainspotting, e se fossi tornato a interpretare Obi-Wan”, spiega. “Così ho iniziato a pormi anche io queste domande, cosa significasse per i fan e per chi ha vissuto in quella generazione. E poi un giorno, la Disney mi ha chiesto di incontrarci ...