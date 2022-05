Euro NCAP | cinque stelle nei crash test per Kia | Mercedes | Volkswagen e Volvo

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (ACI, Euro NCAP, i risultati della terza serie 2022) è stato pubblicato su Motormaniac… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Euro NCAP testa l'assistenza alla guida in autostrada: eccellono Nissan Qashqai e VW… - infoiteconomia : Crash test Euro Ncap 2022: le vetture che hanno ottenuto 5 stelle - AUTOilmensile : Ecco chi ha fatto meglio nell'ultima tornata di crash test Euro Ncap ?? #auto #crashtest #euroncap - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (ACI, Euro NCAP, i risultati della terza serie 2022) è stato pubblicato su Motormaniac… -

Ottimi risultati per Kia EV6, Mercedes - Benz classe C, Volkswagen Multivan e Volvo C40 Recharge che raggiungono il punteggio massimo - cinque stelle - nella terza serie di crash testdel 2022. Una stella in meno per Opel Astra e Peugeot 308 . La Kia EV6, veicolo elettrico equipaggiato con batteria long range, raggiunge le 5 stelle , nel test di urto frontale buona la ...Italpress Al via gli ordini di Nissan Juke Hybrid Italpress Nuova MC20 Cielo, la super sportiva Maserati diventa spyder Italpress Per Kia, Mercedes - Benz, Volkswagen e Volvo 5 stelleItalpress Stellantis, con Samsung 2,5 mld dollari per impianto di batterie in Usa Italpress Maserati al Motor Valley Fest 2022 con tante novità Italpress Al via gli ordini di Nissan Juke ...La Opel Astra (e di conseguenza la variante “britannica” a marchio Vauxhall) e la Peugeot 308, invece, non sono andate oltre le quattro stelle. Questo sfata l'idea che la differenza tra 5 stelle e 4 s ...Euro NCAP crash-test Kia EV6, Mercedes Classe C, Volkswagen Multivan Volvo C40 Recharge. Opel Astra e Peugeot 308. Test sicurezza stradale.