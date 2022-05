Eu Agrifood Week, la politica agraria in master avanzato a Università Federico II (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Tradizione, multidisciplinarità e innovazione. Prende il via oggi il Corso di politica agraria nell’ambito del LXII master avanzato in Economia e politica agraria del Dipartimento di agraria dell’Università di Napoli Federico II nella sua sede storica, la Reggia di Portici. Il master, ideato negli anni Sessanta dal Prof. Manlio Rossi-Doria, attraverso la sua natura multidisciplinare e forte di una tradizione culturale e scientifica riconosciuta in Italia e all’estero ha formato negli anni ricercatori e dirigenti. La Reggia di Portici rappresenta ancora oggi un vanto per l’Università degli Studi di Napoli Federico II, non solo per la sua bellezza architettonica, ma anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Tradizione, multidisciplinarità e innovazione. Prende il via oggi il Corso dinell’ambito del LXIIin Economia edel Dipartimento didell’di NapoliII nella sua sede storica, la Reggia di Portici. Il, ideato negli anni Sessanta dal Prof. Manlio Rossi-Doria, attraverso la sua natura multidisciplinare e forte di una tradizione culturale e scientifica riconosciuta in Italia e all’estero ha formato negli anni ricercatori e dirigenti. La Reggia di Portici rappresenta ancora oggi un vanto per l’degli Studi di NapoliII, non solo per la sua bellezza architettonica, ma anche ...

Advertising

zazoomblog : Eu Agrifood Week la politica agraria in master avanzato a Università Federico II - #Agrifood #politica #agraria… - lifestyleblogit : Eu Agrifood Week, la politica agraria in master avanzato a Università Federico II - - italiaserait : Eu Agrifood Week, la politica agraria in master avanzato a Università Federico II - TV7Benevento : Eu Agrifood Week, la politica agraria in master avanzato a Università Federico II - - LocalPage3 : Eu Agrifood Week, la politica agraria in master avanzato a Università Federico II -