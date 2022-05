Esami di terza media e maturità senza mascherina? Presidi all’attacco: «Togliamole. Al Circo Massimo in 100mila ammassati» (Di venerdì 27 maggio 2022) Si avvicina la fine delle lezioni e l’inizio degli Esami, ma lo scontro sulle mascherine in classe non ha ancora trovato una soluzione. Sul fronte degli Esami di terza media e maturità, ha detto la sua il presidente dell’Associazione nazionale Presidi di Roma, Mario Rusconi, secondo il quale «potrebbe benissimo essere abolito l’obbligo di mascherina. D’altra parte vedo che si consente che ci siano anche 100 mila tifosi ammassati al Circo Massimo per ore senza alcun obbligo». Anche la sottosegretaria all’istruzione, Barbara Floridia, è d’accordo. «Le scuole si sono dimostrate, nei mesi difficili che ci stiamo lasciando alle spalle, luoghi sicuri, soprattutto grazie alla capacità della comunità ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Si avvicina la fine delle lezioni e l’inizio degli, ma lo scontro sulle mascherine in classe non ha ancora trovato una soluzione. Sul fronte deglidi, ha detto la sua il presidente dell’Associazione nazionaledi Roma, Mario Rusconi, secondo il quale «potrebbe benissimo essere abolito l’obbligo di. D’altra parte vedo che si consente che ci siano anche 100 mila tifosialper orealcun obbligo». Anche la sottosegretaria all’istruzione, Barbara Floridia, è d’accordo. «Le scuole si sono dimostrate, nei mesi difficili che ci stiamo lasciando alle spalle, luoghi sicuri, soprattutto grazie alla capacità della comunità ...

Advertising

teddybeatlesday : è la terza volta che incontro sull'autobus una mia ex compagna di classe delle elementari e delle medie, oggi mi fa… - Radio1Rai : ??#Esami di terza media e di maturità senza mascherina. La sottosegretaria all'Istruzione #Floridia rilancia l'ipote… - occhio_notizie : Il sottosegretario all'Istruzione Barbara Floridia si è pronunciata in merito alla possibilità di poter far a meno… - mapivi63 : RT @repubblica: Il pressing dei presidi su esami di terza media e maturità senza mascherina: 'Via, i tifosi stanno ammassati senza alcuna p… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Il pressing dei presidi su esami di terza media e maturità senza mascherina: 'Via, i tifosi stanno ammassati senza alcuna p… -