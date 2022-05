Esame per la patente A, il governo pronto a nuove modifiche: ecco cosa cambia (Di venerdì 27 maggio 2022) Sbrigare tutte le pratiche auto seduti comodamente sul divano di casa, davanti al Pc. Passi in avanti verso la completa realizzazione dello Sportello telematico dell?automobilista. Lo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 27 maggio 2022) Sbrigare tutte le pratiche auto seduti comodamente sul divano di casa, davanti al Pc. Passi in avanti verso la completa realizzazione dello Sportello telematico dell?automobilista. Lo...

Advertising

nzingaretti : Kit per esame sangue occulto per tumore al colon retto direttamente in farmacia. Nella @RegioneLazio ogni 2 anni gr… - saIIydraper : dovevo solo fare quei due metri all’aperto per raggiungere il mio binario ma no quel maledetto gabbiano di merda mi… - cielostellatooo : ho ufficialmente 33 ore per preparare un esame universitario - trecentotrenta3 : @m1rtiillo sono più tranquilla quando deve uscire il voto per un esame - NicolettaCappe2 : Festeggiato un esame pronta a piangere per il prossimo?? -