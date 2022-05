Equitazione: Piazza di Siena, Ics con Fise e Sport e Salute per riqualificare patrimonio Villa Borghese (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - L'edizione 2022 è la numero 89 dello “Csio di Roma Piazza di Siena – Master d'Inzeo”: quattro giorni di gare per la più importante rassegna italiana di Equitazione. Piazza di Siena prosegue così il suo cammino nella storia, che in realtà è di ben più lunga data. L'esordio di questo luogo unico al mondo come scenario di competizioni equestri risale infatti al 1922. Poco dopo, nel 1926 la FEI inserisce il Concorso romano nel calendario internazionale e da allora ha inizio la numerazione ufficiale del Concorso Ippico. Una manifestazione in grado di conciliare al meglio aspetti Sportivi, culturali, paesaggistici e ambientali, attraverso la quale l'Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell'Italia attraverso ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - L'edizione 2022 è la numero 89 dello “Csio di Romadi– Master d'Inzeo”: quattro giorni di gare per la più importante rassegna italiana didiprosegue così il suo cammino nella storia, che in realtà è di ben più lunga data. L'esordio di questo luogo unico al mondo come scenario di competizioni equestri risale infatti al 1922. Poco dopo, nel 1926 la FEI inserisce il Concorso romano nel calendario internazionale e da allora ha inizio la numerazione ufficiale del Concorso Ippico. Una manifestazione in grado di conciliare al meglio aspettiivi, culturali, paesaggistici e ambientali, attraverso la quale l'Istituto per il Creditoivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell'Italia attraverso ...

