Equitazione, Piazza di Siena 2022: tutti i cavalieri in gara nella Coppa delle Nazioni. Il quartetto dell’Italia (Di venerdì 27 maggio 2022) Cresce l’attesa per la Coppa delle Nazioni dell’89° CSIO5* di Roma Piazza di Siena – Master Fratelli d’Inzeo, in programma oggi, venerdì 27 maggio, dalle 14.30: ieri, al termine della prima giornata di gare, il selezionatore dell’Italia Marco Porro ha annunciato il quartetto azzurro che sarà in gara. L’Italia, che partirà per quinta, dopo Paesi Bassi, Germania, Gran Bretagna e Irlanda, e prima di Spagna, Stati Uniti, Canada, Francia e Belgio, sarà rappresentata da Luca Marziani su Lightning, Antonio Maria Garofalo su Conquestador, Filippo Marco Bologni su Quilazio e Lorenzo De Luca su F One Usa. Così Porro al sito ufficiale di Piazza di Siena: “Francesca Ciriesi ha già ottenuto la qualifica per il Rolex Gran Premio ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Cresce l’attesa per ladell’89° CSIO5* di Romadi– Master Fratelli d’Inzeo, in programma oggi, venerdì 27 maggio, dalle 14.30: ieri, al termine della prima giornata di gare, il selezionatoreMarco Porro ha annunciato ilazzurro che sarà in. L’Italia, che partirà per quinta, dopo Paesi Bassi, Germania, Gran Bretagna e Irlanda, e prima di Spagna, Stati Uniti, Canada, Francia e Belgio, sarà rappresentata da Luca Marziani su Lightning, Antonio Maria Garofalo su Conquestador, Filippo Marco Bologni su Quilazio e Lorenzo De Luca su F One Usa. Così Porro al sito ufficiale didi: “Francesca Ciriesi ha già ottenuto la qualifica per il Rolex Gran Premio ...

