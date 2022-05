Equitazione, Piazza di Siena 2022: la Coppa delle Nazioni è della Francia, male l’Italia (Di venerdì 27 maggio 2022) La Coppa delle Nazioni dell’89° CSIO5* di Roma Piazza di Siena – Master Fratelli d’Inzeo, disputata oggi, venerdì 27 maggio, va alla Francia, che precede Belgio e Paesi Bassi. l’Italia, causa una prova incolore da parte di tutti i quattro binomi schierati, chiude mestamente al nono posto con ben 42 penalità. Basti pensare che nella classifica individuale, su 40 binomi in gara, il primo degli italiani è Filippo Marco Bologni su Quilazio, 30° con 13 penalità. Antonio Maria Garofalo su Conquestador chiude 33° con 16, Luca Marziani su Lightning si classifica 36° con 38, infine Lorenzo de Luca su F One Usa rinuncia alla seconda parte di gara ed è 38°. La Francia domina la prova a squadre, vinta senza accusare alcuna penalità, e conquista anche la classifica ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Ladell’89° CSIO5* di Romadi– Master Fratelli d’Inzeo, disputata oggi, venerdì 27 maggio, va alla, che precede Belgio e Paesi Bassi., causa una prova incolore da parte di tutti i quattro binomi schierati, chiude mestamente al nono posto con ben 42 penalità. Basti pensare che nella classifica individuale, su 40 binomi in gara, il primo degli italiani è Filippo Marco Bologni su Quilazio, 30° con 13 penalità. Antonio Maria Garofalo su Conquestador chiude 33° con 16, Luca Marziani su Lightning si classifica 36° con 38, infine Lorenzo de Luca su F One Usa rinuncia alla seconda parte di gara ed è 38°. Ladomina la prova a squadre, vinta senza accusare alcuna penalità, e conquista anche la classifica ...

