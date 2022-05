Ena Ptc Therapeutics | Presto uso prima terapia genica per Aadc

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos Salute) - "Entro l'estate, all'Umberto I di Roma potrebbe essere trattato in Italia con eladocagene exuparvovec -una tantum, somministrata direttamente a livello cerebrale - il primo bambino con Deficit della...

Una volta ratificata, Eladocagene exuparvovec sarà la prima terapia genica somministrata direttamente a livello cerebrale. I risultati degli studi clinici hanno dimostrato miglioramenti sostenuti nell ...