Emma Muscat, appena sveglia fa sognare i fan | Foto incredibile (Di venerdì 27 maggio 2022) La Foto di Emma Muscat ha lasciato i fan al settimo cielo: l’avete vista appena sveglia? La giovane artista si è mostrata così, guardate. Tra le star più amate del momento, la giovane non manca mai di stupire il suo folto pubblico. Stavolta lo ha fatto con un selfie che ha lasciato tutti di stucco, L'articolo Emma Muscat, appena sveglia fa sognare i fan Foto incredibile chemusica.it. Leggi su chemusica (Di venerdì 27 maggio 2022) Ladiha lasciato i fan al settimo cielo: l’avete vista? La giovane artista si è mostrata così, guardate. Tra le star più amate del momento, la giovane non manca mai di stupire il suo folto pubblico. Stavolta lo ha fatto con un selfie che ha lasciato tutti di stucco, L'articolofai fanchemusica.it.

Advertising

giulianabianco4 : RT @hermioneron3: Aspettando la prossima hit estiva di @itsemmamuscat Emma Muscat - Meglio di sera (feat. Álvaro De Luna & Astol) https:/… - giulianabianco4 : RT @hermioneron3: Aspettando la prossima hit estiva di @itsemmamuscat Emma Muscat - Sangria (feat. Astol) (Official Video) - hermioneron3 : Aspettando la prossima hit estiva di @itsemmamuscat Emma Muscat - Sangria (feat. Astol) (Official Video)… - hermioneron3 : Aspettando la prossima hit estiva di @itsemmamuscat Emma Muscat - Meglio di sera (feat. Álvaro De Luna & Astol)… - Yudhis360 : Emma Muscat - I Am Emma -