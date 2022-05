Elodie, il vestito sfoggiato sul palco è stupendo: si vede tutto (Di venerdì 27 maggio 2022) Una tra le cantanti più conosciute al mondo; cerchiamo di conoscere meglio Elodie, in diversi aspetti della sua vita. Dalla relazione con Marracash al secondo posto ottenuto ad Amici passando per la partecipazione al Festival di Sanremo fino all’episodio, curioso, in un reality molto famoso. Ecco Elodie, cantante e donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramCome sappiamo di recente è andata in onda, su Italia Uno, la puntata finale del programma La Pupa e il Secchione Show. Tra i giudici presenti ha spiccato soprattutto Soleil Sorge, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ed è stata proprio una delle coinquilini più importanti dell’ultima edizione del reality di Canale cinque, ad essere protagonista di una curiosità che ha dell’incredibile. Nella seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge ha ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 27 maggio 2022) Una tra le cantanti più conosciute al mondo; cerchiamo di conoscere meglio, in diversi aspetti della sua vita. Dalla relazione con Marracash al secondo posto ottenuto ad Amici passando per la partecipazione al Festival di Sanremo fino all’episodio, curioso, in un reality molto famoso. Ecco, cantante e donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramCome sappiamo di recente è andata in onda, su Italia Uno, la puntata finale del programma La Pupa e il Secchione Show. Tra i giudici presenti ha spiccato sopratSoleil Sorge, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ed è stata proprio una delle coinquilini più importanti dell’ultima edizione del reality di Canale cinque, ad essere protagonista di una curiosità che ha dell’incredibile. Nella seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge ha ...

Advertising

lunarboysj : Ma chi ha vestito Elodie?Tremendo questo look #radioitalialive - freshxvocado : il vestito delle coriste di elodie dove si puó trovare - clevermelon : posocco che cazzo hai fatto con gli stivali kilometrici rovinano tutto le gambe di elodie o le metti in dei bei pan… - Cosmopolitan_IT : Ospite del Taxi Driver Tour di Rkomi al Fabrique, la cantante ha incantato tutti in mini dress «contagocce» ?? - andreastoolbox : #Asimmetrico e trasparente, il vestito in palette tramonto di Elodie è GCDS -