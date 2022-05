Ellen DeGeneres dice addio al suo show: «Vent’anni fa non si poteva neanche dire ‘gay’. Abbiamo cambiato la vita delle persone e la mia» (Di venerdì 27 maggio 2022) Ellen The Ellen DeGeneres show ha salutato definitivamente ieri il pubblico americano, dopo diciannove anni insieme e un successo grande, che ha segnato la storia della tv a stelle e strisce. Il talk show, vincitore di oltre sessanta Emmy Awards, negli anni ha perso pubblico e smalto, affrontando scivoloni ed accuse molto dure che ne hanno cambiato l’immagine agli occhi del pubblico, ma questo non cambia il fatto che sia stato un cult, la cui parabola si è conclusa tra le lacrime della conduttrice Ellen DeGeneres. La sua carriera è legata a doppio filo a questo show, che l’ha trasformata da attrice comica in affermata conduttrice e produttrice, portandola a creare un marchio tutto suo e rendendola, di fatto, una star. Ma adesso ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 27 maggio 2022)Theha salutato definitivamente ieri il pubblico americano, dopo diciannove anni insieme e un successo grande, che ha segnato la storia della tv a stelle e strisce. Il talk, vincitore di oltre sessanta Emmy Awards, negli anni ha perso pubblico e smalto, affrontando scivoloni ed accuse molto dure che ne hannol’immagine agli occhi del pubblico, ma questo non cambia il fatto che sia stato un cult, la cui parabola si è conclusa tra le lacrime della conduttrice. La sua carriera è legata a doppio filo a questo, che l’ha trasformata da attrice comica in affermata conduttrice e produttrice, portandola a creare un marchio tutto suo e rendendola, di fatto, una star. Ma adesso ...

StigmabaseF : Ellen DeGeneres saluta il suo show dopo 19 anni con un toccante monologo: 'È stato un bel viaggio': 'Quando abbiamo… - FQMagazineit : Ellen DeGeneres, l’ultimo show: il programma cult è arrivato alla puntata finale (e lei si commuove) - NethipEdien2000 : RT @gayit: Pink emoziona Ellen DeGeneres cantando 'What About Us' per l'ultima puntata del suo show - VIDEO - DrApocalypse : Pink emoziona Ellen DeGeneres cantando “What About Us” per l’ultima puntata del suo show – VIDEO - gayit : Pink emoziona Ellen DeGeneres cantando 'What About Us' per l'ultima puntata del suo show - VIDEO… -