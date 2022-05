Educazione sessuale ai bambini della scuola elementare. Pro Vita: “Basta ideologie gender” (Di venerdì 27 maggio 2022) In una scuola elementare di Ceresara, Mantova, arriva un progetto dedicato all’Educazione sessuale. L’istituto ha infatti organizzato per il prossimo 31 maggio l’incontro con uno psicologo che risponderà alle domande degli alunni di quinta sulla sessualità e l’affettività. Ma l’associazione Pro Vita famiglie non ci sta e ne ha già richiesto l’annullamento, sostenendo che si tratta dell’ennesimo tentativo di infiltrazione nelle scuole italiane dei più estremi sostenitori delle “ideologie gender“. L’Educazione sessuale a scuola Parlare agli alunni di quinta elementare di sessualità e di affettività e farlo attraverso le questioni che gli stessi bambini potranno sollevare con lo psicologo ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 27 maggio 2022) In unadi Ceresara, Mantova, arriva un progetto dedicato all’. L’istituto ha infatti organizzato per il prossimo 31 maggio l’incontro con uno psicologo che risponderà alle domande degli alunni di quinta sulla sessualità e l’affettività. Ma l’associazione Profamiglie non ci sta e ne ha già richiesto l’annullamento, sostenendo che si tratta dell’ennesimo tentativo di infiltrazione nelle scuole italiane dei più estremi sostenitori delle ““. L’Parlare agli alunni di quintadi sessualità e di affettività e farlo attraverso le questioni che gli stessipotranno sollevare con lo psicologo ...

Luce_news : Educazione sessuale ai bambini della scuola elementare. Pro Vita: “Basta ideologie gender” - DieR23 : @RebeldeJaja @savioli_alberto No. Adinolf e soci non sono inutili, sono dannosi. Ci sono adolescenti (e purtroppo… - EEtted : RT @UAAR_it: Scuola elementare di #Ceresara osa proporre incontro facoltativo con psicologo per rispondere a domande su sessualità e affett… - InfoMiniera : Siamo live su Twitch! Ivan_Grieco IL PROF PARSI DISTRUGGE TRAVAGLIO in TV su INVIO ARMI, OGGI MATTEO RENZI OSPITE,… - UAAR_it : Scuola elementare di #Ceresara osa proporre incontro facoltativo con psicologo per rispondere a domande su sessuali… -