Educazione sessuale ai bambini della scuola elementare. Pro Vita: 'Basta ideologie gender' (Di venerdì 27 maggio 2022) In una scuola elementare di Ceresara, Mantova, arriva un progetto dedicato all' Educazione sessuale . L'istituto ha infatti organizzato per il prossimo 31 maggio l'incontro con uno psicologo che ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 27 maggio 2022) In unadi Ceresara, Mantova, arriva un progetto dedicato all'. L'istituto ha infatti organizzato per il prossimo 31 maggio l'incontro con uno psicologo che ...

NicMarche : RT @UAAR_it: Scuola elementare di #Ceresara osa proporre incontro facoltativo con psicologo per rispondere a domande su sessualità e affett… - ProDocente : Educazione sessuale alla primaria. La Ds Raccuia: riproduzione e sessualità temi previsti dalle indicazioni naziona… - krudesky : RT @UAAR_it: Scuola elementare di #Ceresara osa proporre incontro facoltativo con psicologo per rispondere a domande su sessualità e affett… - zazoomblog : Educazione sessuale ai bambini della scuola elementare. Pro Vita: “Basta ideologie gender” - #Educazione #sessuale… - Mauro_Colombo7 : RT @UAAR_it: Scuola elementare di #Ceresara osa proporre incontro facoltativo con psicologo per rispondere a domande su sessualità e affett… -