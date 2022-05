Ecco che cosa c'è davvero dietro il Mar d'Azov: la palude che vale oro (Di venerdì 27 maggio 2022) Con la definitiva caduta di Mariupol, la Russia ha ufficialmente ottenuto il controllo totale del Mar d'Azov. Si tratta del corpo d'acqua secondario del Mar Nero stretto tra la Crimea, la Russia e due regioni dell'Ucraina che visto l'avanzamento dell'esercito di Mosca sono ormai saldamente in mano russa: Zaporizhia e Donetsk. O perlomeno, nelle loro sezioni costiere. Il vice primo ministro del governo della Crimea, Georgy Muradov, ha detto a Ria Novosti: «L'Ucraina ha perso il Mar d'Azov per sempre. I porti nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini. Sono sicuro che dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar d'Azov tornerà, come prima, esclusivamente un mare interno della Federazione Russa». Per quanto sia relativamente poco esteso, e profondo al massimo 14 metri, questo piccolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Con la definitiva caduta di Mariupol, la Russia ha ufficialmente ottenuto il controllo totale del Mar d'. Si tratta del corpo d'acqua secondario del Mar Nero stretto tra la Crimea, la Russia e due regioni dell'Ucraina che visto l'avanzamento dell'esercito di Mosca sono ormai saldamente in mano russa: Zaporizhia e Donetsk. O perlomeno, nelle loro sezioni costiere. Il vice primo ministro del governo della Crimea, Georgy Muradov, ha detto a Ria Novosti: «L'Ucraina ha perso il Mar d'per sempre. I porti nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini. Sono sicuro che dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar d'tornerà, come prima, esclusivamente un mare interno della Federazione Russa». Per quanto sia relativamente poco esteso, e profondo al massimo 14 metri, questo piccolo ...

Advertising

alex_orlowski : Un piccolo anticipo dei dati che stanno emergendo, fra circa 8 ore avremo tutti i risultati estrapolati da 450mila… - AlbertoBagnai : Ecco, se abboccate a questo vi meritate la dittatura delle procure, e se pensate che non vi riguardi vi auguro di n… - MediasetTgcom24 : Una lumaca con un bossolo, Kiev ai tedeschi: 'Ecco le armi che ci avete inviato' #tedesche #kiev… - Sinnerismo : @simodihno10 Ah ecco non sono sorpreso, immagino che era un fiero sostenitore di - miklovjofficial : RT @AleksL74: Che cos'è la dissonanza cognitiva? Questa! ..ecco il giornaliettismo italico in tutta la sua magnificenza, un capolavoro di p… -