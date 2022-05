“É sempre mezzogiorno”: torta furba alle ciliegie di Natalia Cattelani (Di venerdì 27 maggio 2022) Apre l’ultima puntata settimanale la regina dei dolci di casa, Natalia Cattelani che propone un’altra delle sue creazioni, stavolta una bella torta per l’estate. Vediamo come preparare la torta furba alle ciliegie. Ingredienti per la base: 250 g di farina 0, 50 g di fecola di patate, 3 uova, 180 g di zucchero, 80 ml di succo di limone, 1 limone, 120 ml di olio di semi, 3 cucchiai di lievito per torte salate per il ripieno: 350 g di formaggio spalmabile, 150 g di panna montata, 50 g di zucchero a velo, 800 g di ciliegie, 50 g di zucchero, 2 cucchiai di succo di limone, 200 ml di sciroppo al limoncello meringhette per decorare Procedimento Partiamo dalla base. Con le fruste, o in planetaria, facciamo montare i tuorli con lo zucchero. Aromatizziamo ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 27 maggio 2022) Apre l’ultima puntata settimanale la regina dei dolci di casa,che propone un’altra delle sue creazioni, stavolta una bellaper l’estate. Vediamo come preparare la. Ingredienti per la base: 250 g di farina 0, 50 g di fecola di patate, 3 uova, 180 g di zucchero, 80 ml di succo di limone, 1 limone, 120 ml di olio di semi, 3 cucchiai di lievito per torte salate per il ripieno: 350 g di formaggio spalmabile, 150 g di panna montata, 50 g di zucchero a velo, 800 g di, 50 g di zucchero, 2 cucchiai di succo di limone, 200 ml di sciroppo al limoncello meringhette per decorare Procedimento Partiamo dalla base. Con le fruste, o in planetaria, facciamo montare i tuorli con lo zucchero. Aromatizziamo ...

