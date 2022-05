“É sempre mezzogiorno”: focaccia a libro di Fulvio Marino (Di venerdì 27 maggio 2022) Fulvio Marino, come sempre, propone un altro dei suoi impasti lievitati, stavolta una focaccia tipica del sud ideale da farcire. Ecco la focaccia a libro. Ingredienti per l‘impasto: 600 g di farina tipo 0, 350 g di acqua, 10 g di lievito di birra, 150 g di patate lesse, 10 g di sale fine, 20 g di olio evo per farcire: per l’impasto: 200 g di pomodorini, olive nere, capperi, origano Procedimento In una boulle mettiamo la farina, il lievito fresco di birra, poi uniamo le patate lessate e schiacciate, l’acqua poco alla volta mentre impastiamo in modo da farla bene assorbire. Poi uniamo il sale, ancora un pochino di acqua, impastiamo, infine mettiamo l’olio e impastiamo energicamente per almeno 10 minuti. Verrà un composto appiccicoso. Lasciamo lievitare a temperatura ambiente per 1 ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 27 maggio 2022), come, propone un altro dei suoi impasti lievitati, stavolta unatipica del sud ideale da farcire. Ecco la. Ingredienti per l‘impasto: 600 g di farina tipo 0, 350 g di acqua, 10 g di lievito di birra, 150 g di patate lesse, 10 g di sale fine, 20 g di olio evo per farcire: per l’impasto: 200 g di pomodorini, olive nere, capperi, origano Procedimento In una boulle mettiamo la farina, il lievito fresco di birra, poi uniamo le patate lessate e schiacciate, l’acqua poco alla volta mentre impastiamo in modo da farla bene assorbire. Poi uniamo il sale, ancora un pochino di acqua, impastiamo, infine mettiamo l’olio e impastiamo energicamente per almeno 10 minuti. Verrà un composto appiccicoso. Lasciamo lievitare a temperatura ambiente per 1 ...

Advertising

MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Gnocchi di seppia piselli e menta - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Focaccia libro di Fulvio Marino - SIsolomestessa : Comunque basta tenere accesa la Tv su è sempre mezzogiorno di Antonella Clerici per sentire tutta la discografia di sangiovanni ???? - infoitcultura : E' sempre mezzogiorno, Antonella Clerici in lacrime: 'Un infarto fulminante' - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Ananas per tutti -