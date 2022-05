“É sempre mezzogiorno”: ananas per tutti di Massimiliano Scotti (Di venerdì 27 maggio 2022) Le temperature si fanno roventi, l’estate è ormai alle porte ed il gelato torna protagonista, con Massimiliano Scotti. Il bel gelataio ci insegna a preparare uno dei suoi gelati sciuè sciuè, perfetti anche senza gelatiera. Oggi tocca all’ananas per tutti. Ingredienti 2 ananas, 500 g di acqua, 250 g disaccarosio, 125 g di destrosio, 2 g di farina carrube, 1 lime, 1 bicchiere di rhum bianco, 100 g di cocco rapè Procedimento In un pentolino mettiamo in infusione per un’ora la buccia dell’ananas, poi aggiungiamo lo zucchero semolato e il destrosio e 2 g di farina di semi di carruba, scaldiamo e cuociamo per 2 ore, poi togliamo la buccia dell’ananas e filtriamo il succo. Tagliamo a cubetti la polpa dell’ananas, li mettiamo nel mixer, uniamo il succo di ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 27 maggio 2022) Le temperature si fanno roventi, l’estate è ormai alle porte ed il gelato torna protagonista, con. Il bel gelataio ci insegna a preparare uno dei suoi gelati sciuè sciuè, perfetti anche senza gelatiera. Oggi tocca all’per. Ingredienti 2, 500 g di acqua, 250 g disaccarosio, 125 g di destrosio, 2 g di farina carrube, 1 lime, 1 bicchiere di rhum bianco, 100 g di cocco rapè Procedimento In un pentolino mettiamo in infusione per un’ora la buccia dell’, poi aggiungiamo lo zucchero semolato e il destrosio e 2 g di farina di semi di carruba, scaldiamo e cuociamo per 2 ore, poi togliamo la buccia dell’e filtriamo il succo. Tagliamo a cubetti la polpa dell’, li mettiamo nel mixer, uniamo il succo di ...

