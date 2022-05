È Padel mania tra le celebrità: parla Andrea Rombolà (Di venerdì 27 maggio 2022) Un successo chiamato Padel Imprenditore, influencer, manager. Il giovane Andrea Rombolà si è da subito ritagliato un posto di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo e dello sport, vantando amicizie importanti. Da cantanti come Irama, Rocco Hunt, fino ad ex calciatori e sportivi, nonché influencer e talenti provenienti dal mondo social. Oggi c’è un fenomeno L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 27 maggio 2022) Un successo chiamatoImprenditore, influencer, manager. Il giovanesi è da subito ritagliato un posto di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo e dello sport, vantando amicizie importanti. Da cantanti come Irama, Rocco Hunt, fino ad ex calciatori e sportivi, nonché influencer e talenti provenienti dal mondo social. Oggi c’è un fenomeno L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

CoseNostre_OL : Dal Padel….alla brace? di: Stefano Di Natale Non è esattamente così per fortuna, ma potrebbe accadere se non si se… - ZaccardoC : Padel mania, Totti e De Rossi mandano in visibilio i fan di Pescara -