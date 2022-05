È morto Alan White: addio al batterista degli Yes che suonò con John Lennon, Ginger Baker e George Harrison (Di venerdì 27 maggio 2022) A 72 anni è morto Alan White, storico e leggendario batterista degli Yes. L’annuncio è arrivato dalla band britannica nelle ultime ore attraverso i canali social. Come è morto Alan White Non ci siamo ancora ripresi dalla tragedia che ha colpito di Depeche Mode con la morte di Andy Fletcher, né dalla scomparsa dell’attore Ray Liotta. Nel giro di poche ore ci ha lasciati Alan White. L’artista è morto “dopo una breve malattia”, scrivono gli Yes in una nota. Ecco le parole della band: “È con profonda tristezza che gli YES annunciano che Alan White, il loro amatissimo batterista e amico da 50 anni, è scomparso, all’età di 72 anni, dopo una breve ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) A 72 anni è, storico e leggendarioYes. L’annuncio è arrivato dalla band britannica nelle ultime ore attraverso i canali social. Come èNon ci siamo ancora ripresi dalla tragedia che ha colpito di Depeche Mode con la morte di Andy Fletcher, né dalla scomparsa dell’attore Ray Liotta. Nel giro di poche ore ci ha lasciati. L’artista è“dopo una breve malattia”, scrivono gli Yes in una nota. Ecco le parole della band: “È con profonda tristezza che gli YES annunciano che, il loro amatissimoe amico da 50 anni, è scomparso, all’età di 72 anni, dopo una breve ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un altro lutto ha colpito il mondo della musica, a poche ore dalla scomparsa di Andy Fletcher dei Depeche Mode. E'… - SkyTG24 : Morto Alan White, batterista degli Yes - ilpost : È morto a 72 anni Alan White, batterista degli Yes - ComandanteLupo : È morto a 72 anni Alan White, batterista degli Yes - lillydessi : In un'ora il rock perde due pezzi da novanta: addio ad Alan White (batterista degli Yes) e Andrew Fletcher (tastier… -