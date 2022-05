E-commerce di merce contraffatta

Leggi su butac

(Di venerdì 27 maggio 2022) Nei giorni scorsi sono aumentate le segnalazioni di una vera e propria truffa, tra chi se ne è accorto prima di fare passi falsi e chi invece ci è cascato in pieno. Si parte da un indirizzo che ai più attenti farebbe subito storcere il naso: Un dominio che finisce con my-free.website non è un dominio su cui fare acquisti, siamo di fronte a una home page farlocca creata con websitebuilder.com, ma se clicchiamo su Acquista Ora, o su qualsiasi pulsante, veniamo rimandati su Sarewmka.ru, sito aperto il 6 aprile 2022, e registrato in forma anonima. Sarewmka.ru però non riporta questo nome in testa alla home page, bensì quello di un brand italiano che si occupa di attrezzature sportive da circa una novantina d’anni: Salewa. Salewa è un marchio che fa abbigliamento sportivo di qualità, con prezzi determinati dal valore dei materiali usati e dalla tecnologia sfruttata per produrli. Il sito ...