Dybala, c'è l'offerta ufficiale dell'Inter: i dettagli (Di venerdì 27 maggio 2022) Adesso c'è l'offerta ufficiale. L'Inter, dopo settimane di corteggiamento, ha avanzato la prima proposta a Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero. Per convincere il giocatore ad accettare la destinazione... Leggi su europa.today (Di venerdì 27 maggio 2022) Adesso c'è l'. L', dopo settimane di corteggiamento, ha avanzato la prima proposta a Paulo, che lascerà la Juventus a parametro zero. Per convincere il giocatore ad accettare la destinazione...

Advertising

GiovaAlbanese : Ipotesi #Udogie e #Raspadori per sostituire rispettivamente #Pellegrini e #Kean, entrambi in uscita su loro richies… - sportmediaset : Inter-Dybala, serve ancora tempo. Attesa la risposta di Perisic #Dybala #Inter #Perisic - FBiasin : #Inter, 4 cose: - Domani incontro #Inzaghi-dirigenti. - Sicuri partenti #Sanchez e #Vidal. - #Perisic: offerta al… - TURINET : Vediamo quanto sarà generosa l'offerta dell'Inter per #Dybala. Va la che si sta già mangiando le mani! Piangerà sul… - PensieroInteri1 : @totofaz @fede_spi Questa è la logica anche per me. Il discorso è come mai l'Inter si siede a parlare per Lukaku do… -