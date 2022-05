Dua Lipa, pura magia al Forum Assago per il “Future Nostalgia Tour” (VIDEO) (Di venerdì 27 maggio 2022) Dua Lipa ha incantato il Forum Assago di Milano per una notte di pura magia: l’artista è tornata in Italia con “Future Nostalgia Tour” Dua Lipa è un vortice di emozioni. La cantante e compositrice britannica è diventata negli ultimi tempi una vera pop star amata da milioni di fan. Dua Lipa è riuscita a conquistare tutti i Paesi attraverso le sue melodie e la sua vocalità inedito dopo inedito. A soli 26 anni conta una carriera pluripremiata e costellata da tantissimi successi. Tra i riconoscimenti musicali più importanti, Dua Lipa si è aggiudicata ben tre Grammy e sei BRIT Award. Ogni singolo dell’artista pluripremiata diventa una hit internazionale e riesce a coinvolgere sempre di più intere ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Duaha incantato ildi Milano per una notte di: l’artista è tornata in Italia con “” Duaè un vortice di emozioni. La cantante e compositrice britannica è diventata negli ultimi tempi una vera pop star amata da milioni di fan. Duaè riuscita a conquistare tutti i Paesi attraverso le sue melodie e la sua vocalità inedito dopo inedito. A soli 26 anni conta una carriera pluripremiata e costellata da tantissimi successi. Tra i riconoscimenti musicali più importanti, Duasi è aggiudicata ben tre Grammy e sei BRIT Award. Ogni singolo dell’artista pluripremiata diventa una hit internazionale e riesce a coinvolgere sempre di più intere ...

trash_italiano : Dua Lipa cade durante il concerto a Milano MA DA VERA QUEEN SI RIALZA SUBITO e porta avanti lo show ?? - ASyouare0 : Ma se dopo un concerto di dua lipa sono messa male, cosa cazzo mi succederà a quello di abel? Mi dovranno ricoverare d’urgenza - 93idm : molto fiera del trucco di ieri anche se dua lipa non si è innamorata di me - hauntedIeigh : BUONGIORNO DOMANI VEDO QUELLA FREGNA DI DUA LIPA - Vittori77299604 : Una caduta alla pantera rosa. In effetti pantera lo sei, rosa ti sei vestita,ci voleva solo la caduta. Olè... Dua Lipa. -