Dua Lipa in concerto a Milano, cade sul palco del forum di Assago (Di venerdì 27 maggio 2022) Era attesissima in Italia da prima del 2020, Dua Lipa, ma a causa della pandemia i suoi show erano stati rimandati. La popstar si è finalmente esibita a Milano, in una doppia data al Mediolanum forum di Assago, il 25 e il 26 maggio 2022, in cui il Future Nostalgia Tour ha registrato il tutto esaurito. Durante il secondo degli appuntamenti, però, un piccolo incidente ha coinvolto la cantante. Vi raccomandiamo... Gli outfit (pazzeschi) di Dua Lipa per la sua intervista al Wall Street Journal Dua è infatti inciampata e caduta sul palco, mentre si esibiva sulle note di Be the One. Niente di grave, per fortuna: nel giro di pochi secondi si è rialzata, prontamente soccorsa da un ballerino, e ha poi proseguito la performance in ...

trash_italiano : Dua Lipa cade durante il concerto a Milano MA DA VERA QUEEN SI RIALZA SUBITO e porta avanti lo show ?? - lauren__canary : RT @trash_italiano: Dua Lipa cade durante il concerto a Milano MA DA VERA QUEEN SI RIALZA SUBITO e porta avanti lo show ?? - drugvniall : RT @AleMancinelli8: ho visto Dua Lipa dal vivo e vi giuro che quella donna non è reale. è una performer incredibile, una voce pazzesca e un… - ValeriaBassani4 : RT @AliceBonetti7: Non riesco proprio a realizzare di aver visto Dua Lipa dal vivo ieri sera letteralmente troppo bella per essere vera - drugvniall : RT @VCoerezza: Credo che mi ci vorranno anni per riprendermi da tutto ciò! Dua Lipa dea indiscussa<3 #DuaLipa #dualipamilano -