Dua Lipa cade sul palco durante il concerto a Milano (Di venerdì 27 maggio 2022) La caduta di Dua Lipa In questi giorni ad arrivare a Milano è stato Dua Lipa, che ha tenuto due straordinari concerti al Mediolanum Forum di Assago. Erano due anni che l’Italia attendeva l’arrivo dell’amata pop star. Tuttavia a causa della pandemia i live sono stati rimandati più volte, fino a quest’anno. Mercoledì 25 e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 27 maggio 2022) La caduta di DuaIn questi giorni ad arrivare aè stato Dua, che ha tenuto due straordinari concerti al Mediolanum Forum di Assago. Erano due anni che l’Italia attendeva l’arrivo dell’amata pop star. Tuttavia a causa della pandemia i live sono stati rimandati più volte, fino a quest’anno. Mercoledì 25 e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : Dua Lipa cade durante il concerto a Milano MA DA VERA QUEEN SI RIALZA SUBITO e porta avanti lo show ?? - lwtvhes : highlight del mese: io che compro il biglietto per dua lipa due ore prima che inizi il concerto e poi finisco in terza fila - WritingDreams94 : RT @jinnmymoon: raga io non so spiegare quanto cazzo è bella dua lipa dal vivo vi giuro - oceanrauhldrew : RT @_cielodiperle: Donatella Versace è al concerto di Dua Lipa e s’è portata il ventilatore portatile ?? ditemi se non è una REGINA https:/… - Novella_2000 : Chiara Ferragni assente al concerto milanese della sua amica Dua Lipa: ecco perché -