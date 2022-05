Dua Lipa a Milano: caduta durante il concerto (Di venerdì 27 maggio 2022) Piccolo imprevisto per la popstar britannica Dua Lipa, caduta sul palco durante il suo concerto al Mediolanum Forum di Assago. Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 27 maggio 2022) Piccolo imprevisto per la popstar britannica Duasul palcoil suoal Mediolanum Forum di Assago.

Advertising

trash_italiano : Dua Lipa cade durante il concerto a Milano MA DA VERA QUEEN SI RIALZA SUBITO e porta avanti lo show ?? - TheBatmanDean54 : RT @jinnmymoon: raga io non so spiegare quanto cazzo è bella dua lipa dal vivo vi giuro - dalila_cav : RT @bellinandoo: palese che dua lipa si sia rialzata dopo essere caduta perché in cuffia qualcuno le ha detto 1 2 3 alza - dalila_cav : RT @Ciakomo: Fuori dal concerto di Dua Lipa - mjcheletesta : RT @FranPulk: I gay dopo aver visto Dua Lipa dal vivo -