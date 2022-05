“Doveva uccidere me”: parla il padre di Salvador Ramos, il killer della scuola in Texas (Di venerdì 27 maggio 2022) A tre giorni dalla strage nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, in cui sono stati uccisi 19 bambini e due maestre, ora a parlare è il padre di Salvador Ramos, il 18enne che la mattina del 24 maggio 2022 ha abbracciato un’arma e ha fatto irruzione nell’istituto con il chiaro intento di fare una carneficina. Vi raccomandiamo... Strage in Texas: 11enne si salva dal massacro sporcandosi con il sangue di un'amica L’uomo, che porta lo stesso nome del ragazzo, si è lasciato andare a uno sfogo pieno di dolore e ha chiesto scusa per il folle gesto di suo figlio, e in un’intervista al The Daily Beast ha dichiarato: “Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere da mio figlio. Avrebbe dovuto ... Leggi su diredonna (Di venerdì 27 maggio 2022) A tre giorni dalla strage nellaelementare di Uvalde, in, in cui sono stati uccisi 19 bambini e due maestre, ora are è ildi, il 18enne che la mattina del 24 maggio 2022 ha abbracciato un’arma e ha fatto irruzione nell’istituto con il chiaro intento di fare una carneficina. Vi raccomandiamo... Strage in: 11enne si salva dal massacro sporcandosi con il sangue di un'amica L’uomo, che porta lo stesso nome del ragazzo, si è lasciato andare a uno sfogo pieno di dolore e ha chiesto scusa per il folle gesto di suo figlio, e in un’intervista al The Daily Beast ha dichiarato: “Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere da mio figlio. Avrebbe dovuto ...

Advertising

NotizieTg : Strage Brescia,Colle:risposta unitaria 10.18 La bomba fatta esplodere il 28 maggio 1974 in Piazza della Loggia 'd… - Bart_Press : RT @P_M_1960: L'ordigno che la mattina del 28 maggio 1974 venne fatto esplodere in Piazza della Loggia doveva uccidere, seminare paura, int… - messina_oggi : Anniversario piazza della Loggia, Mattarella “Terrorismi sconfitti”'L'ordigno che la mattina del 28 maggio 1974 ven… - DondiMarisa : RT @P_M_1960: L'ordigno che la mattina del 28 maggio 1974 venne fatto esplodere in Piazza della Loggia doveva uccidere, seminare paura, int… - CinsisterCinzia : RT @P_M_1960: L'ordigno che la mattina del 28 maggio 1974 venne fatto esplodere in Piazza della Loggia doveva uccidere, seminare paura, int… -