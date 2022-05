Dove vedere Palermo-Feralpisalò, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? (Di venerdì 27 maggio 2022) Il match Palermo-Feralpisalò, valido come gara di ritorno delle semifinali dei playoff della Serie C 2021/22, si gioca domenica 29 maggio alle ore 21 nello stadio Renzo Barbera di Palermo. I rosanero partono dal 3-0 dell’andata e sono quasi sicuri di un posto in finale Dove sfideranno una tra Padova e Catanzaro. Le probabili formazioni di Palermo-Feralpisalò L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Bari-Feralpisalò Serie C, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Monterosi-Palermo, streaming ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Il match, valido come gara di ritorno delle semifinali dei playoff della Serie C 2021/22, si gioca domenica 29 maggio alle ore 21 nello stadio Renzo Barbera di. I rosanero partono dal 3-0 dell’andata e sono quasi sicuri di un posto in finalesfideranno una tra Padova e Catanzaro. Le probabili formazioni diL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Bari-Serie C,tv Antenna Sud?Monterosi-...

