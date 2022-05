Dote scuola 2022/23, da 300 a 2000 euro a figlio: come fare richiesta (Di venerdì 27 maggio 2022) come si legge nel comunicato condiviso sul sito della Regione Lombardia, la giunta ha approvato gli stanziamenti della Dote scuola per l’anno scolastico 2022/23: in totale sono stati stanziati 43 milioni di euro, da spartire tra buono scuola, sostegno ai disabili, materiale didattico e merito per i risultati degli studenti più promettenti. Per ogni studente è previsto un buono scuola in base alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola che frequenta e può quindi variare da un minimo di 300 (per la fascia ISEE più alta da € 28.001 a 40.000) fino a un massimo di 2mila euro (per la fascia ISEE più bassa, fino a € 8.000) per studente. Il bonus scuola sarà così spartito: per la fascia ISEE più bassa, fino a € 8.000, si ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 27 maggio 2022)si legge nel comunicato condiviso sul sito della Regione Lombardia, la giunta ha approvato gli stanziamenti dellaper l’anno scolastico/23: in totale sono stati stanziati 43 milioni di, da spartire tra buono, sostegno ai disabili, materiale didattico e merito per i risultati degli studenti più promettenti. Per ogni studente è previsto un buonoin base alla fascia ISEE e all’ordine e grado diche frequenta e può quindi variare da un minimo di 300 (per la fascia ISEE più alta da € 28.001 a 40.000) fino a un massimo di 2mila(per la fascia ISEE più bassa, fino a € 8.000) per studente. Il bonussarà così spartito: per la fascia ISEE più bassa, fino a € 8.000, si ...

Advertising

RegLombardia : Sono 43 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per #DoteScuola 2022-2023, a cui si aggiungeranno… - BergamoAcli : RT @RegLombardia: Sono 43 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per #DoteScuola 2022-2023, a cui si aggiungeranno circa… - aclilombardia : RT @RegLombardia: Sono 43 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per #DoteScuola 2022-2023, a cui si aggiungeranno circa… - RegLombardia : Sono 43 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per #DoteScuola 2022-2023, a cui si aggiungeranno… - TecnicaScuola : Dote Scuola 2022/2023, Regione Lombardia stanzia 43 milioni di euro per buono scuola, sostegno ai disabili, materia… -