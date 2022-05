Dote scuola 2022/2023: bonus da 300 a 2.000 euro a figlio (Di venerdì 27 maggio 2022) Dote scuola 2022/2023 è un contributo a fondo perduto per sostenere l’iscrizione a una scuola paritaria o pubblica avente sede in Lombardia o nelle territorio confinante. Nello specifico il contributo per il pagamento della retta di iscrizione è rivolto a tutti gli studenti di età inferiore ai 21 anni, anche se frequentano una scuola fuori la regione Lombardia purché residente in regione. Questo bonus scuola comprende esclusivamente le spese relative all’iscrizione scolastica; di conseguenza, non copre le spese di vitto e alloggio e quelle legate ad altre attività extracurricolari. Il contributo va da un minimo di 300€ a un massimo di 2.000€ e viene calcolato in base all’Isee della famiglia; viene erogato tramite buono online e può essere usato fino al ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 27 maggio 2022)è un contributo a fondo perduto per sostenere l’iscrizione a unaparitaria o pubblica avente sede in Lombardia o nelle territorio confinante. Nello specifico il contributo per il pagamento della retta di iscrizione è rivolto a tutti gli studenti di età inferiore ai 21 anni, anche se frequentano unafuori la regione Lombardia purché residente in regione. Questocomprende esclusivamente le spese relative all’iscrizione scolastica; di conseguenza, non copre le spese di vitto e alloggio e quelle legate ad altre attività extracurricolari. Il contributo va da un minimo di 300€ a un massimo di 2.000€ e viene calcolato in base all’Isee della famiglia; viene erogato tramite buono online e può essere usato fino al ...

Advertising

RegLombardia : Sono 43 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per #DoteScuola 2022-2023, a cui si aggiungeranno… - BergamoAcli : RT @RegLombardia: Sono 43 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per #DoteScuola 2022-2023, a cui si aggiungeranno circa… - aclilombardia : RT @RegLombardia: Sono 43 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per #DoteScuola 2022-2023, a cui si aggiungeranno circa… - RegLombardia : Sono 43 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia per #DoteScuola 2022-2023, a cui si aggiungeranno… - TecnicaScuola : Dote Scuola 2022/2023, Regione Lombardia stanzia 43 milioni di euro per buono scuola, sostegno ai disabili, materia… -