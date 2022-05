Doncic: "Golden State ha meritato, ma ho giocato male..." (Di venerdì 27 maggio 2022) La conferenza dello sloveno dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, dopo il 4 - 1 subito dai Golden State Warriors nella finale di Conference Ovest di Nba Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 27 maggio 2022) La conferenza dello sloveno dei Dallas Mavericks, Luka, dopo il 4 - 1 subito daiWarriors nella finale di Conference Ovest di Nba

Advertising

infoitsport : Golden State alle Finals: Doncic e Dallas si arrendono in gara-5 - infoitsport : I Golden State Warriors in Finale per l’anello! Doncic e i suoi Mavericks eliminati - Sport_Fair : Gli #Warriors in finale #NBA #Doncic e i #Mavericks eliminati - PaoloLe1_ : Golden State è sinonimo di grandezza: 6 finali nelle ultime 8 stagioni, come i Bulls negli anni '90. Ma una stat v… - Eurosport_IT : Golden State Warriors tornano alle NBA Finals, battendo in finale di conference i Dallas Mavericks di Luka Doncic ??… -