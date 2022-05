Don Matteo 14 si farà: anticipazioni, quando vanno in onda le nuove puntate e il futuro di Don Massimo (Di venerdì 27 maggio 2022) Don Massimo tornerà sul piccolo schermo: la serie continuerà a chiamarsi Don Matteo -perché il solco scavato da Terence Hill non si appiana certo in una stagione) ma aggiungerà un numero maggiore e diventerà Don Matteo 14. Pare infatti che ora sia certo il rinnovo della produzione della prossima stagione della serie ambientata a Gubbio. Don Matteo, cosa potrebbe succedere a Don Massimo Se prima dell’ultima puntata Mario Ruggeri aveva raccontato che sarebbero stati i dati di ascolto a dire se ci sarebbe stata una nuova stagione. Ora è sempre Ruggeri che, a Fanpage, racconta che la stagione ci sarà e spiega cosa potrebbe accadere: “Se c’è una cosa che Don Massimo ha di affine a Don Matteo è l’essere una sorta di angelo viaggiatore. Più che cambiare lui, è lui che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 27 maggio 2022) Dontornerà sul piccolo schermo: la serie continuerà a chiamarsi Don-perché il solco scavato da Terence Hill non si appiana certo in una stagione) ma aggiungerà un numero maggiore e diventerà Don14. Pare infatti che ora sia certo il rinnovo della produzione della prossima stagione della serie ambientata a Gubbio. Don, cosa potrebbe succedere a DonSe prima dell’ultima puntata Mario Ruggeri aveva raccontato che sarebbero stati i dati di ascolto a dire se ci sarebbe stata una nuova stagione. Ora è sempre Ruggeri che, a Fanpage, racconta che la stagione ci sarà e spiega cosa potrebbe accadere: “Se c’è una cosa che Donha di affine a Donè l’essere una sorta di angelo viaggiatore. Più che cambiare lui, è lui che ...

