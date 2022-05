Domenica In Show, Mara Venier di sera: quante puntate sono? (Di venerdì 27 maggio 2022) Stasera, eccezionalmente di venerdì ed in prima serata, andrà in onda una puntata evento di Domenica In, lo storico appuntamento pomeridiano di Rai 1 condotto da Mara Venier ma in versione Show: scopriamo quante puntate sono previste e tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Domenica In Show stasera: chi sono gli ospiti di Mara Venier? Scaletta, esibizioni, chi... Leggi su donnapop (Di venerdì 27 maggio 2022) Sta, eccezionalmente di venerdì ed in primata, andrà in onda una puntata evento diIn, lo storico appuntamento pomeridiano di Rai 1 condotto dama in versione: scopriamopreviste e tutti i dettagli in merito. Leggi anche:Insta: chigli ospiti di? Scaletta, esibizioni, chi...

Advertising

RaiUno : ?Domenica In Show? Giochi, musica e tanti amici con Mara Venier per festeggiare la fine della sua 13ª edizione di D… - chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - daxffodils : la signora non sarà a domenica in show questa sera vara menier tu non sarai mai maria the pippi - ritadallachiesa : RT @RaiUno: ?Domenica In Show? Giochi, musica e tanti amici con Mara Venier per festeggiare la fine della sua 13ª edizione di Domenica In e… - avndsuarpe : RT @lilla_lp_so: poi dici che non ti devi incazzare: venerdì in prima serata andranno in onda sulla rai domenica in show, su canale 5 l’i… -