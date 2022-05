Domenica In Show: la grande festa di Mara Venier, che ha creato un genere tutto suo (Di venerdì 27 maggio 2022) Per festeggiare la sua 13esima edizione al timone del programma, Rai1 promuove Mara Venier in prima serata per una grande festa con i suoi amici di sempre. Ecco tutto quello che sappiamo Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 maggio 2022) Per festeggiare la sua 13esima edizione al timone del programma, Rai1 promuovein prima serata per unacon i suoi amici di sempre. Eccoquello che sappiamo

Advertising

RaiUno : ?Domenica In Show? Giochi, musica e tanti amici con Mara Venier per festeggiare la fine della sua 13ª edizione di D… - chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - avndsuarpe : RT @lilla_lp_so: poi dici che non ti devi incazzare: venerdì in prima serata andranno in onda sulla rai domenica in show, su canale 5 l’i… - ilvolobrasilfc1 : Reposted from @ilvolomusic Ciao Ragazzi! Ci vediamo questa sera a Domenica In Show in diretta su @rai1official , a… - jessica_rigon : RT @Meta__Moro: Questa sera Fabrizio sarà ospite di Domenica In Show. Lo ha appena annunciato Mara Venier su Rai 1 ??? -