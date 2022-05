DOMENICA IN: RENATO ZERO FESTEGGIATO DA MARA VENIER. GLI OSPITI DEL 29 MAGGIO (Di venerdì 27 maggio 2022) MARA VENIER sta vivendo una delle sue stagioni più memorabili e in questi giorni è festeggiata da tutta la Rai. Che Tempo Che Fa, TvTalk, ospite in studio al Tg1 delle 20, la speciale festa DOMENICA In Show (qui OSPITI e dettagli) e basta? No, perché DOMENICA torna RENATO ZERO a DOMENICA In. Amico di lunga data della VENIER, come tanti volti dello spettacolo, era già stato ospite per amicizia. Neanche il tempo di godersi la serata in onda oggi, venerdì 27 MAGGIO su Rai1 in prima serata, che MARA ha preparato un super menù per l’appuntamento canonico di DOMENICA In. RENATO ZERO impreziosirà, come anticipato da Tvblog, la puntata del 29 ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 27 maggio 2022)sta vivendo una delle sue stagioni più memorabili e in questi giorni è festeggiata da tutta la Rai. Che Tempo Che Fa, TvTalk, ospite in studio al Tg1 delle 20, la speciale festaIn Show (quie dettagli) e basta? No, perchétornaIn. Amico di lunga data della, come tanti volti dello spettacolo, era già stato ospite per amicizia. Neanche il tempo di godersi la serata in onda oggi, venerdì 27su Rai1 in prima serata, cheha preparato un super menù per l’appuntamento canonico diIn.impreziosirà, come anticipato da Tvblog, la puntata del 29 ...

Advertising

marcoluci1 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: RENATO ZERO OSPITE D'ONORE DI MARA VENIER. GLI OSPITI DEL 29 MAGGIO - TeleVisionaro : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: RENATO ZERO OSPITE D'ONORE DI MARA VENIER. GLI OSPITI DEL 29 MAGGIO - gianlu_79 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: RENATO ZERO OSPITE D'ONORE DI MARA VENIER. GLI OSPITI DEL 29 MAGGIO - bubinoblog : DOMENICA IN: RENATO ZERO OSPITE D'ONORE DI MARA VENIER. GLI OSPITI DEL 29 MAGGIO - raspa90 : RT @tvblogit: Domenica in: Renato Zero e Roberto Saviano alla trentasettesima puntata (Anteprima TvBlog) -