Domenica In, anticipazioni e ospiti del 29 maggio 2022

Domenica In è pronta a tornare nel pomeriggio di Rai 1 come sempre a partire dalle ore 14:00 di Domenica 29 maggio 2022. Il nuovo appuntamento con lo show condotto da Mara Venier sarà ricco di grandi ospiti che intratterranno il pubblico come accade ogni settimana. La presentatrice ha infatti invitato nel suo studio molti volti noti con i quali converserà come solo lei sa fare. A riportare anticipazioni e nomi dei vip che si susseguiranno durante la trentasettesima puntata della trasmissione è il portale online TvBlog. Renato Zero ospite di Mara Venier a Domenica In il 29 maggio 2022.

